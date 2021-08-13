Медики Прикарпатья впервые провели родственную трансплантацию почки

Медики Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского горсовета совместно с врачами Клинической больницы скорой медпомощи Львова 10 августа впервые в регионе провели родственную трансплантацию почки.

Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию Украинского центра трансплант-координации, реципиентом стал 25-летний мужчина, который с 2017 года находился на программном гемодиализе. Донором почки выступил родной отец.

Состояние реципиента и донора стабильное. Они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей.

Трансплантация была проведена за счет госбюджета в рамках пилотного проекта Минздрава.