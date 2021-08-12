Выплаты по 8 тыс. грн на одну мобильную бригаду за вакцинацию от COVID-19 по договору с НСЗУ являлись предоплатой – НСЗУ

Выплаты в сумме 8 тыс. грн на одну мобильную бригаду, которые проводились медучреждениям в первый месяц действия контракта с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на проведение вакцинации от COVID-19, согласно договору с НСЗУ являлись предоплатой и подлежали возврату после получения выплат за проведение вакцинации.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в НСЗУ, комментируя порядок использования указанных выплат.

"Эти 8 тыс. грн, которые каждая бригада получила в начале вакцинации кампании, это аванс, который предоставлялся, чтобы закупить все необходимое и начать вакцинацию. Поставщики услуг подписали с НСЗУ соответствующий договор. Каждая команда, которая проводит вакцинацию, состоит как минимум из одного врача и двух медицинских сестер или медицинских братьев", - сообщили в НСЗУ.

По информации Нацслужбы, в первый месяц работы бригады НСЗУ выплачивает 8 тыс. грн на одну мобильную команду для обеспечения готовности к проведению вакцинации. Средства расходуются, в частности, для закупки необходимых расходных материалов и средств индивидуальной защиты.

"Далее оплату поставщики слуг получают по результатам работы. То есть за фактическое количество провакцинированных человек: 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн за вторую. Эти 8 тыс. грн, которые каждая бригада получила в начале вакцинации - это аванс, который предоставляется, чтобы закупить все необходимое и начать вакцинацию. Впоследствии, согласно договору, эту сумму медучреждение возвращает, так как эта сумма была предоплатой за будущие осуществленные вакцинации", - сообщили в НСЗУ.

НСЗУ подчеркнули, что служба информировала медучреждения о таком типе оплаты по пакету вакцинации. Такая схема оплаты утверждена постановлением Кабмина №133 от 15 февраля 2021 "Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в II-IV кварталах 2021".

В НСЗУ напомнили, что бюджет программы медгарантий (ПМГ) на 2021 год предусматривает на вакцинацию от COVID-19 почти 1,5 млрд грн, которые направляются на оплату работы вакцинальных команд. При этом обеспечение вакцинами не входит в эту статью расходов ПМГ, так как медучреждения обеспечиваются вакцинами централизованно.

По данным НСЗУ, по состоянию 11 августа 2021 года контракт на вакцинацию от COVID-19 имеют 1000 поставщиков услуг, из них - 27 частных клиник. Общая сумма контрактов составляет более 1,3 млрд грн.

По состоянию на 11 августа НСЗУ выплатила медучреждениям за проведенную вакцинацию более 75,493 млн грн.

Наибольшие выплаты по пакетам вакцинации получили ЦП МСП Житомирского горсовета – 763,387 тыс. грн, Областной клинический медцентр социально опасных заболеваний Сумского облсовета – 705,072 тыс. грн и Ирпенский городской ЦП МСП – 639,206 грн.

В настоящее время вакцинацию от COVID-19 проводят в стационарных пунктах на базе учреждений здравоохранения, во временных пунктах/центрах вакцинации, а также мобильные команды, которые выезжают к маломобильным группам населения или в организованные коллективы.