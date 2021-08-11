Адаптивный карантин может быть оправдан в начале новой волны роста заболеваемости COVID-19, считает соучредитель Украинского центра здравоохранения (УЦЗ) Павел Ковтонюк.

"Сейчас адаптивный карантин будет абсолютно оправдан, но когда уже "бомбанет" по всей стране, правительству нужно будет брать на себя ответственность и вводить определенный набор общих ограничений на всю страну", - сказал он в эфире онлайн-дискуссии "Пандемия и экономика" в среду.

Ковтонюк также считает рациональным сделать адаптивными условия выхода из карантина. "То есть, кто первый вышел, - тот молодец. Это будет стимулировать местные власти лучше тестировать, лучше требовать соблюдать ограничения", - сказал он.

По прогнозам УЦЗ, ожидать наступления очередной волны COVID-19 можно к концу сентября.

Ковтонюк также отметил, что введение определенных ограничений для посещения общественных мест и публичных мероприятий для невакцинированных людей было бы оправданным. "Это абсолютно нормальная практика работы с источниками повышенной опасности там, где массово общаешься с людьми. Никто тебя принудительно не заставляет вакцинироваться, и ты можешь быть дома, никуда не ходить и не вакцинироваться, но если ты идешь к людям, то ты несешь ответственность не только за свое здоровье, но и за их здоровье тоже. Поэтому я буду рад, если правительство примет такое решение", - сказал он.