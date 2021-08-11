"Охматдет" передал доработанные техзадания на закупку оборудования для нового корпуса "Укрмедпроектбуду"

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" (Киев) передала доработанные медико-технические задания (МТЗ) на закупку оборудования для нового корпуса клиники госпредприятию "Укрмедпроектбуд".

Как сообщается в заявлении клиники, ранее сформированные МТЗ требовали уточнений и изменений, поэтому специалисты клиники доработали МТЗ.

По словам гендиректора клиники Владимира Жовнира, которые приводятся в заявлении, сроки проведения закупок оборудования для "Охматдета" теперь зависят от "Укрмедпроектбуда".

"Наша зона ответственности - проследить, чтобы было приобретено то оборудование, которое на самом деле нужно" Охматдету", врачам и пациентам. И это будет сделано, несмотря на любое давление", - сказал он.

По словам Жовнира, "Охматдет" ожидает, что оборудование будет поставлено в больницу в кратчайшие сроки.

Жовнир напомнил, что "Охматдет" нуждается в современном и качественном оборудовании, в частности, наркозно-дыхательных аппаратах, аппаратах искусственной вентиляции легких, оборудовании для анестезии, операционных столах и др.

В то же время гендиректор "Охматдета" отметил, что в последнее время ведутся кампании по дезинформации против клиники и ее руководства. "Кое-кто пытается манипулировать, делает громкие ложные заявления, которые влияют на моральное состояние медперсонала и родителей наших пациентов. Это недопустимо. Но, к сожалению, это наша реальность. Поэтому я призываю матерей, врачей, медсестер, должностных лиц, депутатов и журналистов не доверять информации из сомнительных источников и новости, в которых приведена официальная позиция "Охматдета", - подчеркнул Жовнир.

Он напомнил, что за последние полгода в клинике впервые начали пересаживать почки детям, в частности, уже девять детей получили новые почки. Четырем детям с СМА была проведена генная терапия, активно развивается направление трансплантации костного мозга, запустилась школа перинатальной диагностики.

Кроме того, "Охматдет» подписал меморандум с МВД, благодаря которому тяжелых пациентов начали доставлять в клинику аэромедицинской авиацией.

"Наша цель - стать лучшей европейской клинике. И это вполне реально. Но невозможно без соответствующего оборудования. Поэтому мы ожидаем, что оно будет поставлено в кратчайшие сроки", - подчеркнул Жовнир.

НДСБ "Охматдет" – многопрофильное лечебное учреждение для оказания экстренной и высокоспециализированной медицинской помощи детям со всех регионов Украины, крупнейшая детская больница Украины. Ежегодно в "Охматдете" проводят более 10 тыс. операций, помощь получают около 20 тыс. детей.

После полного запуска нового корпуса больница значительно увеличит свою мощность и сможет принимать более 32 тыс. пациентов в год, проводить более 18 тыс. операций, в т.ч. более 100 трансплантаций костного мозга.

Как сообщалось, 14 июля Кабмин утвердил перечень медицинского оборудования, которое необходимо закупить для введения в эксплуатацию нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" (Киев). Перечень утвержден постановлением "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины".

Заказчиком, который может проводить закупки, определено ГП "Укрмедпроектбуд".

Центр противодействия коррупции (ЦПК) 9 августа на своей странице в соцсети "Фейсбук" заявил об отмене закупок оборудования для "Охматдета" на сумму 136 млн грн из-за отмены открытых торгов.

Глава опекунского совета "Охматдета", экс-депутат Оксана Корчинская заявила, что техзадание было переделано для ускорения закупки, при этом стоимость оборудования, приобретенного ранее, составляет более 1 млрд грн.

Ранее правительство утвердило перечень объектов, на которые распространяется норма о быстрой закупке, минуя процедуры ProZorro, включив в список инфраструктурные проекты. Соответствующая норма была принята Верховной Радой в июне для подготовки празднования Дня Конституции и 30-летия независимости Украины.