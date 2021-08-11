Минздрав ведет переговоры с Moderna для регистрации вакцины от COVID-19 в Украине

Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры с американской компанией Moderna относительно регистрации вакцины от COVID-19 в Украине, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба ведомства.

"Для регистрации препарата, производитель вакцины должен обратиться к госрегулятору с соответствующим заявлением о государственной регистрации. Такая норма действует не только в Украине, но и в странах ЕС, США и во время переквалификации препарата Всемирной организацией здравоохранения. Министерство ведет переговоры с производителем, чтобы эта вакцина была зарегистрирована в Украине", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что согласно действующему законодательству можно использовать незарегистрированные препараты в случае чрезвычайной ситуации.

"Учитывая, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерство приняло решение, в случае получения этого препарата, в качестве гуманитарной помощи, разрешить вакцинацию ним против COVID-19 в Украине. Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации", - отметили в ведомстве.

Кроме того, согласно сообщению, в Украине функционирует мощная гармонизированная с международными стандартами система фармаконадзора. Осуществление фармаконадзора за безопасностью вакцин против COVID-19 в Украине регулируется порядком фармаконадзора, дорожной картой по вакцинации и порядком назначения и применения лексредств для лечения COVID-19, утвержденным приказом Минздрава от 30 июня 2020 года № 1482.