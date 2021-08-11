Медицина

14:07 11.08.2021

Кабмин расширил перечень медучреждений пилотного проекта по трансплантации

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Кабмин расширил перечень медучреждений пилотного проекта по трансплантации

Кабинет министров Украины расширил перечень медучреждений, которые входят в пилотный проект по трансплантации, в частности включил в перечень девять медучреждений Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска.

Соответствующие изменения в постановление № 707 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов" правительство утвердило на заседании в среду.

В пилот вошли Киевская городская больница №1, Западноукраинский специализированный детский медцентр (Львов), Городская детская клиническая больница (Львов), Научно-практический центр профилактики и клинической медицины Государственного управления делами (Киев), Херсонская городская клиническая больница им. Карабелеша, Волынская областная клиническая больница (Луцк), клиническая больница "Феофания" (Киев), Областное территориальное медицинское объединение (Краматорск), университетская клиника Харьковского национального медицинского университета.

Кроме того, документ обеспечивает осуществление оплату донорского этапа для учреждений, которые являются базами изъятия органов в объеме не меньше чем определено тарифом, установленным Кабмином, а также предусматривает норму о регистрации участников пилотного проекта в электронной системе здравоохранения.

Теги: #трансплантация #пилотный_проект
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