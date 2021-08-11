Медицина

09:48 11.08.2021

ВОЗ призвала прекратить "постыдное" вакцинное неравенство в мире

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ВОЗ призвала прекратить "постыдное" вакцинное неравенство в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили сильное недовольство ситуацией с неравенством при распределении вакцин между странами, сообщили западные СМИ.

По словам высокопоставленного советника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлворда, мировые лидеры и главы фармацевтических компаний должны предпринять шаги для того, чтобы положить конец "постыдному" вакцинному неравенству.

"В мире есть, вероятно, 20 человек, которые могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства. Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим (вакцинами - ИФ). Это те, кто является главами государств, заключающих контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляют страны, производящие вакцины", - сказал Эйлворд.

"Нам нужно, чтобы эти 20 человек сказали: "Мы решим эту проблему до конца сентября. Мы сделаем так, что 10% населения каждой страны... будут вакцинированы", - отметил он.

Ранее в августе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

Теги: #вакцинация #воз
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