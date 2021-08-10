В BioNTech полагают, что для защиты от новых штаммов COVID-19 может понадобиться третья доза вакцины

В компании BioNTech, разработавшей вместе с Pfizer вакцину от COVID-19, считают, что на фоне циркуляции штаммов коронавируса может потребоваться введение третьей дозы вакцины, сообщает издание Politico со ссылкой на главного медицинского специалиста компании Озлем Тюречи.

"(Третья доза - ИФ) может потребоваться в течение 6-12 месяцев после полного курса вакцинации для поддержания самого высокого уровня защиты", - заявила она во время представления финансовых результатов деятельности компании.

Тюречи отметила, что, хотя нынешние исследования показывают "полноценную эффективность вакцины против циркулирующих вариантов" коронавируса, третья доза препарата инициирует "крепкий нейтрализующий ответ" против штаммов "дельта" и "бета" COVID-19.

При этом, отмечает Politico, в BioNTech не рассматривают вариант доработки вакцины для борьбы со штаммом "дельта".

Однако глава BioNTech Угур Шахин уточнил, что такое положение дел может измениться с появлением последующих вариантов COVID-19. Он допустил возможность того, что "в следующий период - от 6 до 12 месяцев - возникнут дальнейшие варианты вируса, которые потребовали бы адаптации вакцины".