В Украине от COVID-19 привиты более 2,3 тыс. коллективов – Ляшко

От COVID-19 привиты более 2,3 тыс. организованных коллективов, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Уже 2321 коллектив привит от COVID-19 и защищен от тяжелой формы коронавирусной болезни. Это также и безопасное рабочее пространство, и возможность в случае введения жестких карантинных ограничений продолжать работать", - написал он на своей странице в Facebook.

Ляшко напомнил, что записать коллектив на вакцинацию можно в случае, если в коллективе более 50 желающих получить прививки от COVID-19. Запись проводится через контакт-центр Минздрава.

При желании в рамках вакцинации коллектива можно вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом.

Всего за весь период вакцинальной кампании на вакцинацию записались 4672 коллектива (всего около 569,031 тыс. человек).