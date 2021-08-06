Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ст.21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.

Как сообщается на сайте Верховной Рады на карточке соответствующего законопроекта №5122, одобренного парламентом 15 июля 341 голосом, закон возвращен с подписью президента 6 августа.

В пояснительной записке к закону отмечается, что "в детском возрасте еще нет полного осознания имеющихся рисков от неправильного употребления того или иного лекарственного средства".

Кроме того, со ссылкой на слова медицинских работников отмечается, что "за последние месяцы в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи". "И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, то сейчас они понимают, что делают. Это подтверждают недавние случаи… И если доступ детей к "всемирной паутине" проконтролировать достаточно трудно, а в отдельных случаях вообще нереально, то ограничить свободный доступ несовершеннолетних к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, государству под силу", - говорится в документе.

Как сообщалось, в закон внесены изменения, согласно которым "реализация (выдача) лекарственных средств гражданам, которые не достигли 14-летнего возраста, запрещается". В случае сомнения относительно возраста покупателя лекарственных средств их продажа осуществляется при условии предъявления документа, который подтверждает его возраст.