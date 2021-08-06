Предоставляющие помощь при COVID-19 медучреждения должны работать по европейским стандартам по обеспечению кислородом - Ляшко

- Медучреждения, которые предоставляют помощь пациентам с COVID-19, должны работать по европейским стандартам по обеспечению кислородом, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Больницы, оказывающие стационарную помощь пациентам больным COVID-19 должны работать по европейским стандартам по обеспечению кислородом. Централизованные сети кислорода в больницах должны быть подведенными к каждой койке и иметь способность выдавать 6 литров в минуту. Это позволит обеспечить потребность всех пациентов, которые могут нуждаться в больших объемах кислородной терапии (иногда в реанимации больные нуждаются в потоке до 60 л/мин, что в шесть раз превышает максимальную мощность портативных концентраторов)", - написал он в Facebook.

Ляшко добавил, что модернизация систем поставки кислорода в 257 больницах первой волны, которые задействованы в лечении больных с коронавирусом, является приоритетом в деятельности Минздрава совместно с местными властями и учреждениями здравоохранения.