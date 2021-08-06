Moderna заявила об эффективности своей вакцины от COVID-19 в 93% спустя полгода после прививки

Компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) сообщила об эффективности своей вакцины от COVID-19 в 93% даже спустя полгода после вакцинации, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление расположенной в Массачусетсе биотехнологической компании.

"Мы рады сообщить, что наша вакцина против COVID-19 показывает продолжительную эффективность в 93% через шесть месяцев после вакцинации", - заявил генеральный директор компании Стефан Бансель.

Клинические испытания препарата ранее показывали, что препарат сразу после завершения вакцинации дает эффективность в 94%.

СМИ отмечают, что компании Pfizer (SPB: PFE) и BioNTech, совместно разработавшие вакцину против COVID-19 по схожей с разработчиками Moderna технологии, в июле сообщили, что эффективность действия их вакцины спустя полгода снизилась с 96% до 84%.

Кроме того, Бансель отметил, что Moderna разрабатывает бустерные дозы препарата, и они потребуются до зимнего сезона. По его словам, в ситуации быстрого распространения штамма "дельта" люди устали носить маски, а с наступлением осени и зимы все больше людей будут перемещаться в помещения, что может привести к росту числа заражений среди вакцинированных.

"Учитывая наложение этих факторов, мы полагаем, что третья, бустерная, доза, вероятно, будет необходима в преддверии зимнего сезона", - заявил он.

Также компания сообщила, что завершила первичное исследование вакцины COVID-19 следующего поколения, ее будет легче хранить и транспортировать, чем ныне применяемый препарат. Вместе с тем, в компании ведется разработка препарата, который предложит защиту сразу от гриппа, COVID-19 и других вирусов.