Медицина

17:54 05.08.2021

Фармкомпания "Фармак" наращивает экспорт в страны Латинской Америки

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Фармкомпания "Фармак" наращивает экспорт в страны Латинской Америки

Фармкомпания ПАО "Фармак" одержала победу в международном тендере и готовит очередную поставку лекарственных средств в Мексику.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", экспансию в Латинской Америке "Фармак" начал с Мексики. В этой стране компания первым зарегистрировала и коммерциализировала препарат из перечня жизненно важных, который относится к лекарственным средствам, применяемым внутривенно для общего наркоза.

Кроме поставок в Мексику, компания также наращивает сотрудничество с другими рынками региона, в частности, Перу, Колумбией, Сальвадором, Чили, Панамой, Боливией и другими странами.

"Основной стратегией "Фармака" в странах Латинской Америки является увеличение продуктового портфеля на рынках, где компания уже коммерциализирует свою продукцию, а также открытие новых рынков региона. Экспорт всегда требует от компаний релевантной бизнес-модели, безупречно качественной продукции, глубоких знаний регуляторной специфики и анализа рыночной конъюнктуры. Наш опыт и соответствие лекарственных средств высоким международным стандартам позволяют обеспечивать узнаваемость украинского производителя далеко за пределами Украины", – отмечает исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

В компании подчеркнули, что выход на новые рынки является стратегически важным для нее. Согласно открытым данным Гостаможенной службы Украины, доля "Фармака" в экспорте фармацевтической продукции среди всех украинских фармпроизводителей за первое полугодие 2021 года достигла 30,5%.

АО "Фармак" - лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании около 200 брендов. Среди основных направлений - эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В общем с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более $310 млн. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно $15 млн.

Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

"Фармак" в 2020 году увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция компании представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др.

"Фармак" входит в ТОП-25 самых инновационных компаний, признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем.

Теги: #фармак #латинская_америка
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