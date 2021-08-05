Медицина

12:55 05.08.2021

В Украине уже 147 подтвержденных случаев штамма COVID-19 "дельта" - главсанврач

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В Украине уже 147 подтвержденных случаев штамма COVID-19 "дельта" - главсанврач

В Украине на сегодняшний день официально подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом штамма "дельта", сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин.

"Ситуация сейчас по всей стране постепенно ухудшается. Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация - довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а везде. Относительно штамма "дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сказал Кузин в интервью "Украинскому радио".

Он отметил, что Волынская, Одесская, Тернопольская области, а также Черновцы и Киев дают наибольший процент положительных случаев этого штамма.

Замминистра подчеркнул, что медицинская система готова к осеннему росту заболеваемости. "Над готовностью системы Министерство здравоохранения работало в течение летнего периода. И сейчас мы имеем определенные учреждения здравоохранения как первой волны, так и резервной волны. Мы знаем, какая больница в любую минуту будет привлекаться в случае сверхурочной загруженности", - сказал он.

"Летом закупили дополнительное количество концентраторов, в большинстве областей уже завершены работы по монтировке централизованного кислорода. Таким образом, почти все койки, выделенные под COVID-19, обеспечены или централизованным кислородом, или кислородными концентратами. (…) Мы ожидаем на протяжении августа около 4 млн доз ПЦР-тестов, которые распределят по территории Украины. Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, минимум на три месяца работы и точно так же, на уровне каждой больницы, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на три месяца. Обновляются клинические протоколы", - добавил Кузин.

Теги: #штамм #дельта
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