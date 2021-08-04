Медицина

18:41 04.08.2021

Глава ВОЗ призывает установить мораторий на вакцинирование от COVID-19 третьей дозой

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Глава ВОЗ призывает установить мораторий на вакцинирование от COVID-19 третьей дозой

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на время наложить запрет на введение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19, чтобы больше препаратов было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола, сообщает агентство Associated Press (AP).

"ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны", - заявил он в среду.

Гебрейесус считает, что мораторий было бы целесообразно ввести, в первую очередь, богатым странам, в которых существенная часть населения уже смогла получить обе дозы вакцины.

В ВОЗ повторили свой призыв к глобальной солидарности в борьбе с COVID-19 и призвали наиболее обеспеченные государства и крупных производителей медицинских препаратов помогать малообеспеченным представителям мирового сообщества.

"Нам нужно сотрудничество всех, особенно тех стран и компаний, которые контролируют глобальные поставки вакцин", - сказал глава ВОЗ. Он призвал государства G20 взять на себя обязательства для выполнения общемировых задач по вакцинации от COVID-19.

В Израиле, Франции, Германии и многих странах Ближнего Востока уже объявили о том, что начнут вводить третью дозу вакцины полностью вакцинированным жителям. Также эту идею рассматривают США и Великобритания в качестве одного из способов борьбы с распространением более опасного и заразного штамма коронавируса "дельта".

Теги: #вакцинация #тедрос_гебрейесус #воз
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