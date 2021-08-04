Медицина

17:10 04.08.2021

Еврокомиссия одобрила контракт на закупку до 200 млн доз вакцины Novavax против COVID-19

2 мин читать
Еврокомиссия одобрила контракт на закупку до 200 млн доз вакцины Novavax против COVID-19

Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду об одобрении нового контракта на потенциальные поставки вакцины против COVID-19 производства американского фармацевтического концерна Novavax.

"Поскольку новые варианты коронавируса распространяются в Европе и по всему миру, этот новый контракт с компанией, которая уже успешно тестирует свою вакцину против этих вариантов, является дополнительной гарантией для защиты нашего населения. Это еще больше усиливает наш обширный портфель вакцин на благо европейцев и наших партнеров по всему миру", - приводятся в коммюнике ЕК слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Предполагается, что "потенциальная вакцина" Novavax может быть поставлена в ЕС в четвертом квартале 2021 года и в 2022 году. "В соответствии с этим контрактом государства-члены Евросоюза смогут закупить до 100 млн доз вакцины Novavax с возможностью получения 100 млн дополнительных доз в течение 2021, 2022 и 2023 годов после изучения и утверждения ее Европейским агентством лекарственных средств (EMA) как безопасной и эффективной", - сообщают в Брюсселе.

В документе также отмечается, что государства-члены ЕС смогут передавать эту вакцину в дар странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправлять в другие европейские страны.

В начале 2021 года европейские СМИ сообщили, что еще одна вакцина от COVID-19 - американская Novavax - прошла вторую и третью фазу клинических испытаний и доказала свою эффективность, в том числе против новых вариантов вируса.

Контракт с Novavax - седьмой по централизованной закупке вакцин Еврокомиссией. К настоящему моменту EMA одобрило для использования при вакцинации в Европейском союзе вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Теги: #еврокомиссия #novavax
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 03.08.2021
В Брюсселе ожидают установления причины смерти белорусского активиста Шишова

В Брюсселе ожидают установления причины смерти белорусского активиста Шишова

14:17 23.07.2021
Брюссель получил ноту Киева о консультациях по "Северному потоку-2"

Брюссель получил ноту Киева о консультациях по "Северному потоку-2"

12:30 15.07.2021
Вице-президент Еврокомиссии Шефчович: Украина могла бы быть ключевым поставщиком сырья и компонентов для технологий будущего для Европы

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович: Украина могла бы быть ключевым поставщиком сырья и компонентов для технологий будущего для Европы

18:16 14.07.2021
Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

16:23 14.07.2021
Еврокомиссия представила масштабный план достижения климатических целей ЕС

Еврокомиссия представила масштабный план достижения климатических целей ЕС

18:59 08.07.2021
Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

18:58 07.07.2021
Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

14:28 22.06.2021
Еврокомиссия официально проверит потенциальные нарушения практик Google на рынке рекламы

Еврокомиссия официально проверит потенциальные нарушения практик Google на рынке рекламы

13:20 15.06.2021
Еврокомиссия учредила 11 промышленных партнерств для решения проблем климата с объемом финансирования EUR22 млрд

Еврокомиссия учредила 11 промышленных партнерств для решения проблем климата с объемом финансирования EUR22 млрд

23:33 12.06.2021
Украина занимает важное место в повестке G7 – глава Еврокомиссии

Украина занимает важное место в повестке G7 – глава Еврокомиссии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

Зеленский: к сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 200-250 тыс. прививок в сутки

На финансирование услуг по лечению COVID-19 в сентябре-декабре 2021г дополнительно нужно 5-10 млрд грн – НСЗУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ

Украинские COVID-сертификаты прошли успешное техоценивание ЕС

Дания передала Украине почти 510 тыс. доз вакцины AstraZeneca

ЕК договорилась с фармкомпаниями о поставках для ревакцинации от COVID-19, ждет мнения ученых

Работники службы крови впервые в Украине провели процедуру подготовки замороженных эритроцитов для переливания

В Черкассах хирурги впервые провели пересадку сердца

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса

В Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 доставили почти 12 млн вакцин – Ляшко

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА