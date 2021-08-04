Медицина

09:03 04.08.2021

ЕК договорилась с фармкомпаниями о поставках для ревакцинации от COVID-19, ждет мнения ученых

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ЕК договорилась с фармкомпаниями о поставках для ревакцинации от COVID-19, ждет мнения ученых

Еврокомиссия (ЕК) готовится к возможной прививке населения третьей дозой вакцины от COVID-19, если таковая потребуется по мнению ученых.

"Возможно, понадобится третья доза. И это одна из причин, по которой мы подписали в мае еще один контракт с BioNTech - Pfizer на 1,8 млрд доз. Если эти дозы окажутся необходимыми, мы хотим быть готовыми", - заявила официальный представитель ЕК Арианна Подеста на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, по той же причине была предусмотрена опция в 150 млн доз в дополнение к контракту с компанией Moderna.

"Мы с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) продолжим отслеживать ситуацию. Но, как и обычно, любые решения будут приниматься на научной основе", - отметила Подеста.

Она добавила, что ЕК готова к ревакцинации третьей дозой, но ожидает мнения EMA.

Ранее EMA заявляло, что пока не располагает достаточными данными для вывода о необходимости третьей дозы вакцины и продолжает изучение эффекта вакцинации.

Теги: #covid_19 #ревакцинация #ек
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