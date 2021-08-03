Медицина

16:45 03.08.2021

Работники службы крови впервые в Украине провели процедуру подготовки замороженных эритроцитов для переливания

1 мин читать
Работники службы крови впервые в Украине провели процедуру подготовки замороженных эритроцитов для переливания

В Украине впервые работники службы крови провели процедуру подготовки замороженных эритроцитов для переливания (криоконсервирование эритроцитов), сообщила пресс-служба компании ALT Ukraine.

Согласно сообщению, процедура проводилась в рамках учебной практической программы, организованной компаниями-поставщиками лабораторного оборудования ALT Ukraine и Haemonetics, в Сумском областном центре службы крови.

Такой метод имеет целью доказать эффективность современных решений для заготовки безопасных компонентов донорской крови, а также внедрить новые подходы к управлению запасами, применяемые центрами Службы крови во всем мире.

В компании отметили, что современное оборудование, методики и автоматизированные процессы в центрах службы крови позволят своевременно и в полном объеме обеспечивать медучреждения компонентами крови высокого качества, создавать криобанк и хранить компоненты до 30 лет.

Теги: #переливание #кровь #доноры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:27 12.05.2021
Кабмин определил объемы потребности в донорской крови на 2021 год

Кабмин определил объемы потребности в донорской крови на 2021 год

23:05 21.10.2020
Зеленский подписал закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови

Зеленский подписал закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови

22:34 09.08.2020
Более 250 млн евро удалось собрать в помощь Ливану, пострадавшему от разрушительных взрывов в столичном порту

Более 250 млн евро удалось собрать в помощь Ливану, пострадавшему от разрушительных взрывов в столичном порту

11:46 03.08.2020
В Украине до конца года будет проведена первая трансплантация костного мозга от неродственного донора взрослому

В Украине до конца года будет проведена первая трансплантация костного мозга от неродственного донора взрослому

10:19 17.04.2020
Минздрав поручил главам облгосадминистраций обеспечить транспортировку доноров крови – министр

Минздрав поручил главам облгосадминистраций обеспечить транспортировку доноров крови – министр

18:28 19.03.2020
Количество доноров крови в связи карантином уменьшилось в три раза – КГГА

Количество доноров крови в связи карантином уменьшилось в три раза – КГГА

17:33 26.12.2019
Сотрудники Киевстар сдали кровь, чтобы спасти 32 маленьких пациента Института им. Н. Амосова

Сотрудники Киевстар сдали кровь, чтобы спасти 32 маленьких пациента Института им. Н. Амосова

10:00 23.09.2019
Производитель препаратов крови Biopharma открыл завод-фракционатор в Киевской области

Производитель препаратов крови Biopharma открыл завод-фракционатор в Киевской области

09:53 16.08.2019
Производитель препаратов крови Biopharma в конце сентября официально откроет завод-фракцинатор в Киевской области

Производитель препаратов крови Biopharma в конце сентября официально откроет завод-фракцинатор в Киевской области

15:21 18.07.2019
Большинство доноров готовы перезапустить программы международной помощи для таможни – глава Гостаможни

Большинство доноров готовы перезапустить программы международной помощи для таможни – глава Гостаможни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

Зеленский: к сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 200-250 тыс. прививок в сутки

На финансирование услуг по лечению COVID-19 в сентябре-декабре 2021г дополнительно нужно 5-10 млрд грн – НСЗУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черкассах хирурги впервые провели пересадку сердца

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса

В Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 доставили почти 12 млн вакцин – Ляшко

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

В Киеве откроется центр массовой вакцинации на базе ТРЦ – Минздрав

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

Эстония передала Украине 52 тыс. доз вакцины от COVID-19 – Ляшко

За сутки в Украине от коронавируса привили более 150 тыс. человек

Концессия в сфере здравоохранения позволит создать возможности для развития медучреждений и медработников - Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА