Работники службы крови впервые в Украине провели процедуру подготовки замороженных эритроцитов для переливания

В Украине впервые работники службы крови провели процедуру подготовки замороженных эритроцитов для переливания (криоконсервирование эритроцитов), сообщила пресс-служба компании ALT Ukraine.

Согласно сообщению, процедура проводилась в рамках учебной практической программы, организованной компаниями-поставщиками лабораторного оборудования ALT Ukraine и Haemonetics, в Сумском областном центре службы крови.

Такой метод имеет целью доказать эффективность современных решений для заготовки безопасных компонентов донорской крови, а также внедрить новые подходы к управлению запасами, применяемые центрами Службы крови во всем мире.

В компании отметили, что современное оборудование, методики и автоматизированные процессы в центрах службы крови позволят своевременно и в полном объеме обеспечивать медучреждения компонентами крови высокого качества, создавать криобанк и хранить компоненты до 30 лет.