Медицина

15:40 02.08.2021

В Черкассах хирурги впервые провели пересадку сердца

1 мин читать
В Черкассах хирурги впервые провели пересадку сердца

В Черкасском областном кардиологическом центре 29 июля впервые провели трансплантацию сердца, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, черкасские хирурги совместно с коллегами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова пересадили сердце 59-летнему пациенту.

Изъятие сердца, а также почек и печени от одного донора провели в Черкасской городской больнице скорой медицинской помощи.

Трансплантацию почек провели в Черкасском областном онкодиспансере, а печень направили в Национальный институт хирургии и трансплантологии, где ее получил 58-летний мужчина, который уже несколько лет находился в листе ожидания.

Состояние пациентов стабильное.

Донор перенес тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти головного мозга. Трансплантация стала возможной после согласия его родственников. Подбор пар "донор-реципиент" осуществили через Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕГИСТ).

Операция была проведена за счет госбюджета в рамках пилотного проекта по трансплантации.

Теги: #черкассы #сердце #пересадка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:52 19.07.2021
Два человека госпитализированы в результате стрельбы в Черкассах

Два человека госпитализированы в результате стрельбы в Черкассах

14:58 08.07.2021
"Укроборонпром", Минрегион и Черкасская обладминистрация намерены создать Центр развития креативной экономики

"Укроборонпром", Минрегион и Черкасская обладминистрация намерены создать Центр развития креативной экономики

04:38 05.07.2021
В Черкассах между двумя иностранцами произошел конфликт и перестрелка

В Черкассах между двумя иностранцами произошел конфликт и перестрелка

13:19 25.06.2021
В Третьей Черкасской больнице в рамках "Большого строительства" открылось "экстренное" отделение

В Третьей Черкасской больнице в рамках "Большого строительства" открылось "экстренное" отделение

08:42 24.06.2021
Виновнику смертельного ДТП в Черкассах объявлено подозрение

Виновнику смертельного ДТП в Черкассах объявлено подозрение

16:44 22.06.2021
СБУ задержала в Черкассах иностранца, разыскиваемого Интерполом за совершение преступлений террористического характера

СБУ задержала в Черкассах иностранца, разыскиваемого Интерполом за совершение преступлений террористического характера

09:30 21.06.2021
Три человека погибли в ДТП в Черкассах

Три человека погибли в ДТП в Черкассах

16:24 17.06.2021
Бригада хирургов Института им. Амосова провела первую в Полтавской области операцию на открытом сердце

Бригада хирургов Института им. Амосова провела первую в Полтавской области операцию на открытом сердце

12:48 26.05.2021
ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете

ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете

08:52 26.05.2021
Правоохранители в Черкассах сообщили криминальному авторитету о подозрении в вымогательстве

Правоохранители в Черкассах сообщили криминальному авторитету о подозрении в вымогательстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

Зеленский: к сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 200-250 тыс. прививок в сутки

На финансирование услуг по лечению COVID-19 в сентябре-декабре 2021г дополнительно нужно 5-10 млрд грн – НСЗУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса

В Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 доставили почти 12 млн вакцин – Ляшко

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

В Киеве откроется центр массовой вакцинации на базе ТРЦ – Минздрав

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

Эстония передала Украине 52 тыс. доз вакцины от COVID-19 – Ляшко

За сутки в Украине от коронавируса привили более 150 тыс. человек

Концессия в сфере здравоохранения позволит создать возможности для развития медучреждений и медработников - Ляшко

Закрытие Беларусью границы с Украиной не препятствует передвижению украинских пациентов для или после трансплантации органов - Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА