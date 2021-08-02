Медицина

09:42 02.08.2021

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

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Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", - написал он в Facebook.

По словам Радуцкого, в Украине в настоящее время достаточно вакцин для иммунизации.

"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на минувшей неделе более 2,5 млн. Вакцинация открыта для всех желающих", - написал он.

Радуцкий добавил, что "теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса".

Теги: #вакцинация #радуцкий #условия
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