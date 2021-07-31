Медицина

16:42 31.07.2021

В Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 доставили почти 12 млн вакцин – Ляшко

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В Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 доставили почти 12 млн вакцин – Ляшко

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Украину было доставлено 11 929 056 доз вакцин, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"А это значит, что к концу лета у нас точно будет чем сделать обещанные 10 млн прививок", - написал он в соцсети Facebook в субботу.

От инициативы COVAX Украина получила 4 137 500 доз, в качестве гуманитарной помощи от стран Европейского Союза - 153 600 доз. Ещё 7 637 956 доз были приобретены за счет государственного бюджета.

"Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1 500 000 доз этой вакцины", - рассказал министр.

Он уточнил, что сейчас полный курс иммунизации вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и других.

"Вакцины распределяются в регионы без задержек на нацскладе, а требующие условий ультрахолодовой цепи доставляются уже на следующий день после прибытия в страну. Во-первых это экономит государственные расходы на логистику и хранение, во-вторых - вакцины должны работать и защищать граждан от коронавируса", - подчеркнул Ляшко.

"Инфраструктура кампании также растет, уже работает более 350 центров массовой вакцинации и открылись почти все подготовленные пункты прививок. Нужна только слаженная работа всех администраторов и управленцев на местах, а также желание украинцев защититься от коронавирусной болезни", - добавил он.

 

Теги: #ляшко #вакцины #поставки
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