Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу поставил задание обеспечить максимально возможное повышение заработных плат среднего медицинского персонала, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Данилов отметил, что дальнейшие меры по реформированию системы здравоохранения должны быть сконцентрированы на корректировке реформы с учетом приоритетности решения проблемных вопросов, которые обнаружила ситуация с распространением пандемии COVID-19. По словам А. Данилова, президент Украины также поставил задачу обеспечить "максимально возможное увеличение заработной платы среднего медицинского персонала", - сообщает пресс-служба СНБО по итогам выездного заседания в Краматорске.

Отмечается, что на заседании был рассмотрен вопрос о состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью, и принято соответствующее решение.