Медицина

16:03 30.07.2021

В Киеве откроется центр массовой вакцинации на базе ТРЦ – Минздрав

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В Киеве откроется центр массовой вакцинации на базе ТРЦ – Минздрав

ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве с 1 августа открывает центр массовой вакцинации против COVID-19, который будет работать каждый день без выходных, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, в центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

В Минздраве призывают бизнес и власть других городов Украины сотрудничать и открывать новые центры массовой вакцинации.

В настоящее время работает более 360 центров во всех регионах Украины, из них 22 в Киеве.

В министерстве отмечают, что после прививки второй дозой вакцины у семейного врача можно получить международное свидетельство о вакцинации. Прививка вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и др.

 

Теги: #центр_грабаря #blockbuster_mall #вакцинация #коронавирус
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