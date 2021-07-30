Эстония передала Украине 52 тыс. доз вакцины от COVID-19 – Ляшко

Эстония передала Украине 52 тыс. доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы искренне благодарны за намерения Эстонии помочь нам с вакцинами от COVID-19 и за первую партию из 52 тыс. доз AstraZeneca, которую Украина получила вчера. Важно, что Эстония готова признавать международные свидетельства вакцинации, выданные украинскими врачами, а также цифровые ковидные сертификаты, которые будут получать украинцы после прививки двумя дозами вакцины", - написал он в Facebook в четверг.

По словам Ляшко, Минздрав также договорился с представителями сферы здравоохранения Эстонии наладить обмен опытом в создании и работе университетских клиник, а также присоединится к формированию списков препаратов первой необходимости государственного значения.

"Мы пригласили коллег присоединиться к формированию списков препаратов первой необходимости государственного значения. Благодаря таким спискам мы можем заранее позаботиться о производстве препаратов, оборудования или средств индивидуальной защиты, запасы которых должны присутствовать в странах постоянно. Тогда в случае угроз чрезвычайных ситуаций мы сможем быть относительно независимыми от крупных иностранных производителей", - сказал он.

Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko