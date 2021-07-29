Медицина

18:25 29.07.2021

Концессия в сфере здравоохранения позволит создать возможности для развития медучреждений и медработников - Ляшко

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Концессия в сфере здравоохранения позволит создать возможности для развития медучреждений и медработников - Ляшко

Концессия в сфере здравоохранения позволит привлечь частные инвестиции для развития медучреждений и медицинских работников, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы должны дать шанс зайти в эту сферу частному капиталу. Существующих механизмов финансирования и управления медучреждениями не всегда достаточно для полноценной реализации всех необходимых задач в системе здравоохранения. Концессия направлена решить большинство вопросов, в частности за счет частного капитала сохранить социальные функции и одновременно создать возможности для развития медучреждений и их работников. Этот пример работает во многих странах мира", - сказал он в ходе презентации законопроекта о концессии в сфере здравоохранения на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ.

По словам Ляшко, базового закона о концессии оказалось недостаточно для сферы здравоохранения.

"Концессия в Украине получила толчок два года назад, когда был принят базовый закон. Но для сферы здравоохранения его оказалось недостаточно - сложность процедур и отсутствие качественного регулирования пугает как владельцев медучреждений, так и инвесторов. Сфера здравоохранения может стать образцовой, полностью раскрыть возможности такого партнерства и позволит привлечь частные инвестиции для выполнения важных социальных функций государства – защиты и сохранения здоровья граждан", - сказал он.

Как отметил министр, законопроект предлагает ряд изменений в базовый закон о концессии, чтобы обеспечить возможность обязать концессионера выполнять некоторые социальные обязанности, а пациентам дать возможность получать высококачественную бесплатную медпомощь в рамках программы медгарантий:

- концессионер должен сохранять надлежащий объем медпомощи в разрезе всех предусмотренных пакетов;

- обеспечить развитие учреждения и его соответствие новым требованиям к многопрофильным больницам, которые будут меняться на протяжении всего периода концессии (ориентировочный период концессии, который предлагает законопроект, должен составлять 30 лет);

- концессионер должен трудоустроить всех медработников и обеспечить увеличение зарплат, а также не допустить увольнение медработников;

- решение о передаче в концессию должно приниматься исходя из субъективных потребностей по единым унифицированным критериям; такой подход должен отражаться в договорах о концессии;

- для обеспечения непрерывности предоставления медпомощи концессионер будет иметь возможность использовать имеющиеся лицензии учреждений и выполнять полный перечень функций, предусмотренных в лицензии на медпрактику, что сократит круг прохождения бюрократических процедур.

Министр отметил, что приоритетными медучреждениями для концессии должны быть многопрофильные больницы интенсивного лечения.

"Наш законопроект предлагает упростить и унифицировать процедуру до шести месяцев, которая приведет к минимизации коррупционных рисков при принятии решений, стандартизирует процедуры, введет электронные аукционы и пр.",- добавил Ляшко.

"Новый законопроект позволит системе здравоохранения использовать в полном объеме инвестиции и привлечь системных интеграторов, которые управляют медучреждениями по миру",- в свою очередь прокомментировал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

Теги: #ляшко #миздрав #здравоохранение
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