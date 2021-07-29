Медицина

11:47 29.07.2021

Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будет принимать врач – Кузин

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Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будет принимать врач – Кузин

Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будет принимать исключительно врач, который направляет человека на вакцинацию, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин.

"Основная рекомендация заключалась в том, что, по сути, разрешается смешивание вакцин, но при соблюдении алгоритма. Смешивание той или иной вакцины - это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию",- сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

По словам Кузина, врач может принять такое решение только в нескольких случаях: - если после первой дозы у пациента была тяжелая побочная реакция; - из-за гуманитарных проблем. Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ей второй раз.

Замминистра добавил, что комбинировать можно или мРНК-вакцины (Moderna и Pfizer), или первая доза AstraZeneca, а вторая мРНК-вакциной. Смешивания других типов вакцин пока не предусмотрено.

 

Теги: #коронавирус #вакцина #минздрав #кузин
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