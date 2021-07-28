Медицина

14:50 28.07.2021

Кабмин обновил Нацплан вакцинации - планируется провести 6 млн вакцинаций в августе, по 8,2-8,5 млн - в сентябре-декабре

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Кабмин обновил Нацплан вакцинации - планируется провести 6 млн вакцинаций в августе, по 8,2-8,5 млн - в сентябре-декабре

Украина планирует в августе провести 6 млн прививок, в сентябре - более 8,23 млн, а с октября выйти на 8,5 млн ежемесячно, чтобы до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.

Соответствующие изменения в Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год правительство утвердило на заседании в среду.

В целом в плане предусмотрено использование более 47,994 млн доз вакцин - из них более 39,329 млн доз закупленных за счет госбюджета, еще более 8,154 млн доз в рамках инициативы COVAX.

В плане на август предусмотрены поставки около 5,244 млн доз вакцины (1,5 млн Oxford/AstraZeneca, 2 млн Novavax, 971,1 тыс. доз Pfizer/BioNTech); на сентябрь – около 5,342 млн доз (2 млн Novavax, около 2,6 млн Pfizer/BioNTech); на октябрь-декабрь - по около 7,773 млн (2 млн Novavax, более 5 млн Pfizer/BioNTech). Также каждый месяц запланированы поставки по COVAX (772,5 тыс. доз).

Ранее план предусматривал использование более 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).

Теги: #вакцинация #нацплан
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