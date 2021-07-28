Медицина

12:07 28.07.2021

Зеленский: к сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 200-250 тыс. прививок в сутки

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Зеленский: к сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 200-250 тыс. прививок в сутки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки инфраструктуры вакцинации в стране и возможности достигнуть 200-250 тыс. прививок в сутки.

"Готовы ли мы с вакцинами – нет. Здесь зависит от количества и инфраструктуры. По инфраструктуре вакцинации, я считаю, мы хорошо подготовились. Мы показываем, как пример – есть у нас вакцина – 150 тыс. минимум на сутки мы можем колоть. По нашим расчетам до сентября мы должны быть готовы, подготовить инфраструктуру и до 200-250 тыс. делать прививок в сутки", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".

Он добавил, что работа по поставкам вакцин в Украину продолжается.

"То, что могли, – договорился лично с президентом США, получили 2 млн вакцины "Moderna". Она здесь. Прививки начались. Когда встречался с канцлером Германии, отдельно от программы COVAX, то на 1 млн 200 тыс. вакцин "Pfizer" договаривались, что они нам должны передать. Я сказал, что для нас очень важно получить их ко Дню Независимости. Не потому, что праздник, а потому что будет массовое скопление людей", - сказал он.

Теги: #вакцинация #зеленский #темп
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