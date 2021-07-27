Медицина

10:37 27.07.2021

ПРООН открыла на востоке Украины два обновленных медицинских колл-центра

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ПРООН открыла на востоке Украины два обновленных медицинских колл-центра

ПРООН совместно с национальными партнерами при финансовой поддержке Европейского Союза открыли обновленные медицинские колл-центры в Краматорске (Донецкая обл.) и Северодонецке (Луганская обл.), сообщается в пресс-релизе представительства ЕС в Украине.

Согласно сообщению, оборудование для колл-центров на общую сумму около EUR17 тыс. приобрели в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза.

Колл-центры действуют на базе Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Краматорска и Северодонецкой городской многопрофильной больницы, они будут обслуживать около 180 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей.

В колл-центрах будет работать шесть координаторов, также в центрах есть спецсистема хранения звонков, которая позволит перезвонить тем, кто не смог дозвониться сразу.

"Европейский Союз продолжает поддерживать эффективное функционирование системы здравоохранения на востоке Украины, обеспечивая удовлетворение потребностей всех местных жителей. Совместно с нашими партнерами из Программы ООН по восстановлению и развитию мира и Европейского инвестиционного банка мы внедряем новые подходы к оказанию медицинских услуг, что является ключевым во времена пандемии COVID-19, и реконструируем медицинские учреждения Донецкой и Луганской областей",- прокомментировал и.о. руководителя отдела по вопросам сотрудничества в Представительстве ЕС в Украине Мартин Шредер.

Теги: #проон #ес #колл_центры
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