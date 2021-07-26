Медицина

13:16 26.07.2021

Минздрав намерен урегулировать порядок предоставления косметологических услуг

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Минздрав намерен урегулировать порядок предоставления косметологических услуг

Министерство здравоохранения Украины намерено разработать порядок предоставления косметологических услуг, а также определить четкий перечень услуг, которые могут предоставляться исключительно медицинскими работниками, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее решение министерство приняло на расширенном заседании группы экспертов по направлению "дерматовенерология".

"На сегодня нет четкого перечня косметологических услуг, подпадающих под определение "медицинская услуга", так же нет стандартов предоставления таких услуг, лечения осложнений и подготовки квалифицированных кадров. Невозможно определить, какие услуги вправе предоставлять косметолог, а какие нуждаются в получении лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике", - прокомментировал директор Департамента контроля качества оказания медицинской помощи Минздрава Игорь Слонецкий.

Теги: #минздрав #косметология
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