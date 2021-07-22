Медицина

17:28 22.07.2021

ЕС до конца 2021 г. поставит более 200 млн доз вакцин против COVID-19 странам с низким и средним уровнем доходов

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ЕС до конца 2021 г. поставит более 200 млн доз вакцин против COVID-19 странам с низким и средним уровнем доходов

ЕС до конца 2021 года поставит более 200 миллионов доз вакцин против коронавируса в страны с низким и средним уровнем доходов и развернет массовое производство вакцин в Африке.

"Вакцинация - это ключевой фактор, поэтому важно обеспечить доступ к вакцинам против COVID-19 в странах всего мира", - сказала в связи с этим в четверг председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. "К концу года мы передадим более 200 миллионов доз вакцины COVID-19 странам с низким и средним уровнем доходов", - сообщила она.

В ЕС помощью нуждающимся в вакцинах странам занимается Team Europe ("Команда Европа"), которую создали ЕС как организация, его институты и все 27 государств-членов. Глава ЕК сообщила, что более 200 млн доз вакцины, которые были закуплены Team Europe, достигнут стран назначения к концу года, в основном через всемирную организацию COVAX.

ЕС считает себя лидером и главным спонсором COVAX. На сегодняшний день COVAX поставил 122 млн доз в 136 стран.

Team Europe инициировала проект по производству и распространению вакцин и лекарств в Африке с соответствующим доступом к медицинским технологиям. На него выделяется миллиард евро из бюджета ЕС и европейских финансовых институтов, таких как Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). 9 июля Team Europe вызвалась поддержать крупномасштабные инвестиции в массовое производство вакцин Институтом Пастера в Дакаре.

Теги: #ес #вакцины
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