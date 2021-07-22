Медицина

11:55 22.07.2021

В Израиле готовятся к проведению клинических испытаний оральной вакцины от COVID-19

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В Израиле готовятся к проведению клинических испытаний оральной вакцины от COVID-19

Израиль станет первой страной, где пройдут испытания уже разработанной оральной вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на фармацевтическую компанию Oramed Pharmaceuticals.

"Идея состоит в том, что мы хотим продемонстрировать доказательство концепции - что она (вакцина - ИФ) работает для людей", - заявил изданию глава Oramed Надав Кидрон.

"Только представьте, что мы могли бы дать кому-то оральную вакцину и все - человек прошел вакцинацию. Это была бы революция для всего мира", - подчеркнул Кидрон.

Как сообщается, Oravax Medical, дочерняя компания Oramed, готовится к проведению клинических испытаний своей вакцины в Медицинском центре имени Сураски в Тель-Авиве после получения разрешения от Минздрава. Как ожидается, разрешение поступит в течение нескольких недель.

По данным The Jerusalem Post, Oravax уже завершил производство нескольких тысяч капсул оральной вакцины в Европе в соответствии со стандартами "надлежащей производственной практики" (GMP). Именно эти капсулы задействуют в испытаниях в Израиле, а затем и в других странах.

Согласно планам компании, в испытаниях примут участие 24 человека, которые не были привиты никакой другой вакциной от коронавируса. Половина участников получит одну капсулу оральной вакцины, другая половина - две дозы препарата. Отмечается, что испытания пройдут без группы плацебо. Предполагается, что они продлятся шесть недель.

Глава компании заявил, что в случае успешного проведения этих испытаний, он планирует в первую очередь добиваться разрешения на экстренное применение оральной вакцины в странах, которые больше всего нуждаются в препарате, к примеру, в государствах Южной Америки.

В настоящее время проходят доклинические испытания этой вакцины в отношении штаммов коронавируса, в том числе варианта "дельта". Компания уже завершила пилотное тестирование препарата на животных. В ходе него выяснилось, что вакцина вызывает выработку класса антител Иммуноглобулины G и Иммуноглобулины A, последние необходимы для долгосрочного иммунитета.

По словам Кидрона, действие оральной вакцины нацелено сразу против трех структурных белков коронавируса, в то время как существующие вакцины, например, препараты компаний Moderna и Pfizer, действуют в отношении одного шиловидного белка. В связи с этим, по словам Кидрона, оральная вакцина "должна быть более устойчива к вариантам COVID-19".

Более того, как отметил глава компании, "оральная вакцина от COVID-19 ликвидирует целый ряд барьеров к быстрому и масштабному распределению вакцины, а также, возможно, позволит людям принимать вакцину самим дома". Эту вакцину можно перевозить при температурах холодильника, а хранить в комнатной температуре, что облегчает доставку препарата по всему миру. Кидрон подчеркнул, что, помимо этого, оральные препараты, как правило, вызывают меньше побочных эффектов.

The Jerusalem Post напоминает, что компания Oramed в марте сообщила, что совместно с индийской фармацевтической компанией Premas Biotech начинает разработке оральной вакцины от коронавируса. Компании сформировали филиал Oravax.

Теги: #вакцина #испытание #израиль
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