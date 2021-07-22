Медицина

11:48 22.07.2021

Зеленский подписал закон об упрощении закупок товаров и услуг, необходимых для противодействия COVID-19

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Зеленский подписал закон об упрощении закупок товаров и услуг, необходимых для противодействия COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О публичных закупках" об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок" № 1599-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, изменен подход к закупке товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения COVID-19.

В частности, без применения процедуры публичных закупок будет осуществляться закупка лекарственных средств, вакцины или других медицинских иммунобиологических препаратов, расходных материалов для оказания медицинской помощи больным и медицинских изделий для вакцинации от COVID-19, медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам, больным COVID-19, систем снабжения медицинских газов.

Перечень лекарственных средств и порядок их закупки будут утверждаться Кабинетом министров Украины.

По результатам закупки заказчик должен обнародовать отчеты о заключении договора о закупке и его выполнении, а также договор о закупке со всеми приложениями к нему.

По процедуре упрощенных публичных закупок будет осуществляться закупка необходимых для указанных целей товаров и услуг.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Теги: #covid_19 #закон #закупки
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