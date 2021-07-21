В ЮАР будут производить вакцину Pfizer против COVID-19

Южноафриканская компания Biovac первая в Африке будет производить вакцину от коронавируса COVID-19 разработки компаний Pfizer/BioNTech, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

"Это важнейший шаг в сторону обеспечения постоянного доступа к вакцинам в борьбе против глобальной пандемии коронавируса COVID-19", - заявили в компании Biovac.

Компания Biovac базируется в Кейптауне, втором по численности населения городе ЮАР. Вакцины, которые начнет производить компания, будут распространяться по всему африканскому континенту, страдающему от серьёзной нехватки доз и растущего числа случаев заражения COVID-19, отмечает агентство.

Biovac получит большинство ингредиентов для вакцины из Европы. Работа начнется в 2022 году, цель - производить более 100 млн доз вакцин ежегодно. Вакцины будут поставляться в 54 страны Африки.

В ЮАР уже запущено производство вакцин Johnson & Johnson. Этим занимается компания Aspen Pharmacare.

Темп вакцинации в ЮАР растет, и власти планируют вакцинировать 67% населения к февралю 2022 года. Однако ситуация в других странах континента оставляет желать лучшего, отмечает агентство. Как сообщает африканский центр по контролю и профилактике заболеваний, на данный момент менее 2% населения Африки получило как минимум одну дозу вакцины.

За весь период пандемии в Африке было зафиксировано более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом и около 108 тыс. смертей от заболевания.