Медицина

14:29 21.07.2021

Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств

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Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств

Кабинет министров урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарственных средств.

Соответствующее постановление об изменениях порядка госконтроля качества лекарственных средств, которые ввозятся в Украину, принято на заседании правительства в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, нормативный акт позволит не допустить распространения субстандартных лекарственных средств.

Согласно проекту, ввоз незарегистрированных лекарственных средств разрешается в случаях, определенных Минздравом.

При этом проект постановления предусматривает, что лабораторный анализ не проводится для лекарственных средств, предприятия по производству которых расположены в странах-членах ЕС, Великобритании, США, Канаде, Швейцарии, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Израиле. Такие лекарственные средства будут подлежать только визуальному контролю.

 

Теги: #лекарства #ввоз
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