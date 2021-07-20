Использование 15 доз из мультидозового флакона ковидной вакцины Moderna позволит получить почти 143 тыс. дополнительных доз - Минздрав

Использование 15 доз из мультидозового флакона вакцины от COVID-19 Moderna, которую Украина получила 18 июня в рамках глобальной инициативы COVAX, позволит получить почти 142,86 тыс. дополнительных доз вакцины, сообщает министерство здравоохранения.

"Вакцина Moderna (mRNA-1273 и торговое название Spikevax) поставляется во флаконах, которые рассчитаны на 13-15 доз. При передаче вакцины Moderna представители COVAX посчитали по 14 доз во флаконе. По этим расчетам, Украина получила 2 000 040 доз вакцины Moderna (если считать, что во флаконах по 14 доз). В то же время самоблокирующийся шприц-0,5-LDV, Soloshot Mini, который применяют в Украине, дает возможность использовать эффективно все 15 доз вакцины из каждого флакона. Это значит, что у нас есть возможность использовать 142 860 дополнительных доз", - сообщается на сайте Минздрава.

Ведомство призвало медиков, которые проводят вакцинацию, эффективно использовать все 15 доз, которые можно извлечь из флакона вакцины Moderna, а также планировать расходы вакцины так, чтобы не было остатков и утилизации.