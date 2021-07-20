Медицина

10:35 20.07.2021

На Закарпатье завершили реконструкцию приемного отделения Центральной районной больницы в Хусте

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На Закарпатье в рамках президентской программы "Большое строительство" завершили реконструкцию приемного отделения Центральной районной больницы в Хусте, приемное и детское отделение больницы перепланировали под отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи. 

Как сообщил замглавы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий на своей странице в Facebook, строительные работы и благоустройство территории уже закончены, ожидаются разрешительные документы на сдачу здания в эксплуатацию и новейшее оборудование для модернизированного отделения.

По его словам, в больнице уже смонтировали аппарат ультразвуковой диагностики, рентгенографическую систему Perform-X и 32-срезовый компьютерный томограф Aquilion Lightning общей стоимостью более 18 млн грн. Средства выделены из государственного бюджета.

"Такое мощное оборудование позволит проводить быструю диагностику больных, установить точный диагноз, а значит и помочь в скорейшем выздоровлении жителей Хуста и Хустского района", - отметил Мирослав Билецкий.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

 

 

 

Теги: #большое_строительство #закарпатье
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