Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

Центры вакцинации от COVІD-19 откроют в каждом районном центре страны.

Как сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Виктор Ляшко, такое поручение было дано в ходе селекторного совещания в Офисе президента в понедельник.

"Поручено открыть вакцинальные центры в каждом районном центре", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в настоящее время в инфраструктуру кампании вакцинации от COVІD-19 включены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальный центров, работают 800 мобильных вакцинальный бригад.

"Мы должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом "Дельта"", - сказал он.