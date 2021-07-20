Медицина

09:37 20.07.2021

Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

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Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

Центры вакцинации от COVІD-19 откроют в каждом районном центре страны.

Как сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Виктор Ляшко, такое поручение было дано в ходе селекторного совещания в Офисе президента в понедельник.

"Поручено открыть вакцинальные центры в каждом районном центре", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в настоящее время в инфраструктуру кампании вакцинации от COVІD-19 включены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальный центров, работают 800 мобильных вакцинальный бригад.

"Мы должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом "Дельта"", - сказал он.

Теги: #ляшко #вакцинация #минздрав #коронавирус
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