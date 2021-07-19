Медицина

20:24 19.07.2021

Из 257 больниц, предназначенных для госпитализации граждан с коронавирусом, требованиям НСЗУ соответствуют 190 – Ляшко

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Из 257 больниц, предназначенных для госпитализации граждан с коронавирусом, требованиям НСЗУ соответствуют 190 – Ляшко

Среди 257 больниц, которые предназначены для госпитализации больных коронавирусом украинцев, 190 полностью соответствуют требованиям Национальной службы здоровья Украины, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе совещания в Офисе президента в понедельник.

Как сообщает пресс-служба президента, Ляшко уточнил, что другая часть медучреждений является больницами "второй волны" и для них будут выписаны отдельные требования.

"Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, из 257 больниц, которые определены для госпитализации больных коронавирусной болезнью, 190 соответствуют требованиям, определенным Национальной службой здоровья. Для другой части, которые являются больницами второй волны, будут выписаны отдельные требования, чтобы с ними скорее заключили контракты. Что касается детских больниц, то в каждой области определено по одному такому заведению", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко напомнил, что идет подготовка к началу коммуникационной кампании о том, что вакцинация против COVID-19 уже открыта для всех категорий населения, а все центры массовой вакцинации работают семь дней в неделю.

Уточняется, что это произойдет после принятия министерством здравоохранения решения о переходе к 5-му этапу вакцинации.

"У нас должен быть по меньшей мере один большой главный центр массовой вакцинации в каждом областном центре. Кроме того, центры массовой вакцинации должны быть открыты в каждом районном центре и в городах, в которых проживает более 100 тысяч населения", - отметил Тимошенко.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что нужно открыть 3300 кабинетов для прививки, которые были заранее определены, по всей стране, а также распределить вакцины по этим пунктам.

"На этой неделе руководитель Минздрава планирует лично проверить выполнение указанного задания в нескольких областях", - подчеркивают в ОП.

Теги: #подготовка #больницы #коронавирус
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