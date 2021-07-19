Медицина

13:04 19.07.2021

Контракты на вакцинацию от COVID-19 подписали 945 медучреждений, общая сумма контактов – 1,3 млрд грн - НСЗУ

2 мин читать
Контракты на вакцинацию от COVID-19 подписали 945 медучреждений, общая сумма контактов – 1,3 млрд грн - НСЗУ

Контракты на проведение вакцинации от COVID-19 подписали 945 медучреждений, общая сумма контактов составила 1,3 млрд грн, сообщила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

НСЗУ сообщает, что по состоянию на 17 июля НСЗУ выплатила 37,44 млн грн грн 996 медучреждениям за проведенную вакцинацию.

По данным электронной системы здравоохранения по состоянию на 17 июля более 2,350 млн пациентов получили вакцину от COVID-19. В частности, вакцину AstraZeneca получили почти 1,3 млн человек, вакцину CoronaVac – 1,063 млн человек, вакцину Pfizer – 1,214 млн человек.

Среди вакцинированных более 689 тыс. человек старше 66 лет и 701 тыс. человек в возрасте 56-65 лет.

Среди вакцинированных 181435 педагогов, 164900 медиков, 68324 работников социальной сферы.

НСЗУ напоминает, что вакцинацию проводят мобильные команды, каждая из которых состоит, как минимум, из одного врача и двух медсестер или медбратьев.

В первый месяц работы команды НСЗУ выплачивает 8 тыс. грн на одну мобильную команду для обеспечения готовности к проведению вакцинации, в частности для закупки необходимых расходных материалов и средств индивидуальной защиты.

Далее оплату поставщикам услуг получают по результатам работы за фактическое количество провакцинированных человек: 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн за вторую.

НСЗУ подчеркивает, что средства медучреждениям выплачиваются только на основании информации о вакцинации, которая содержится в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).

Теги: #нсзу #вакцинация #контракты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 19.07.2021
Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

12:38 19.07.2021
Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

10:10 18.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 50 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 50 тыс. человек

08:45 17.07.2021
С начала вакцинации в Украине сделано более 4 млн прививок – Минздрав

С начала вакцинации в Украине сделано более 4 млн прививок – Минздрав

09:22 16.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса привили рекордное количество граждан – Минздрав

В Украине за сутки от коронавируса привили рекордное количество граждан – Минздрав

07:05 16.07.2021
Вакцинация от COVID-19 детей до 12 лет в США может быть разрешена этой зимой

Вакцинация от COVID-19 детей до 12 лет в США может быть разрешена этой зимой

09:50 15.07.2021
Более 1 млн вакцинаций провели с начала июля – Ляшко

Более 1 млн вакцинаций провели с начала июля – Ляшко

08:48 15.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 108 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинировано более 108 тыс. человек – Минздрав

06:45 15.07.2021
Снижение из-за COVID-19 числа плановых вакцинаций детей привело к вспышкам предотвратимых заболеваний - ВОЗ

Снижение из-за COVID-19 числа плановых вакцинаций детей привело к вспышкам предотвратимых заболеваний - ВОЗ

14:28 14.07.2021
Кабмин назначил Самофалова врио главы НСЗУ

Кабмин назначил Самофалова врио главы НСЗУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки от коронавируса привили рекордное количество граждан – Минздрав

Минздрав Украины изменил требования к хранению вакцины Pfizer-BioNTech по просьбе производителя

Парламент отправил на доработку законопроект о легализации медканнабиса

Минздрав призвал парламент принять законопроект о легализации медицинского каннабиса

Минздрав Украины начал использование вакцины Pfizer в центрах массовой вакцинации

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины изменил требования к хранению вакцины Pfizer-BioNTech по просьбе производителя

Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет

ЕС выделяет Украине почти 700 тыс. доз вакцины против COVID-19

В Украине в целом подтверждено 4 случая коронавируса штамма "дельта"

На Закарпатье у двоих пациентов подтвержден штамм "дельта"

Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca изучают возможность изменения вакцин против COVID-19

Парламент отправил на доработку законопроект о легализации медканнабиса

В Украине впервые одновременно провели трансплантацию почек двум детям от посмертного донора

Украинские апелляционные суды за последние 3 года рассмотрели 281 дело по искам пациентов к клиникам – юрист

В Киеве с 16 июля лиц старше 60 лет начнут прививать вакциной производства Pfizer – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА