Медицина

09:22 16.07.2021

В Украине за сутки от коронавируса привили рекордное количество граждан – Минздрав

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В Украине за сутки от коронавируса привили рекордное количество граждан – Минздрав

В течение прошедших суток, 15 июля, от коронавируса в Украине привили рекордное количество граждан - 117 376 человек, при этом первую дозу вакцины получили 63 002 украинца, а 54 374 – полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу.

"Новый рекорд привитых за сутки! 117 376 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 15 июля 2021 года. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы – 54 374 человека", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

Отмечается, что в течение суток работали 720 мобильных бригад, 1 693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу -2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 3 899 890 прививок", - добавляют в Минздраве.

 

Теги: #вакцинация #минздрав #коронавирус
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