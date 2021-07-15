Медицина

14:07 15.07.2021

Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет

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Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении законопроект №5122 о внесении изменений в ст. 21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.

За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.

Как сообщалось, в закон внесены изменения, согласно которым "реализация (выдача) лекарственных средств гражданам, которые не достигли 14-летнего возраста, запрещается". В случае сомнения относительно возраста покупателя лекарственных средств их продажа осуществляется при условии предъявления документа, который подтверждает его возраст.

Теги: #дети #лекарства #продажа #запрет
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