Медицина

13:37 15.07.2021

ЕС выделяет Украине почти 700 тыс. доз вакцины против COVID-19

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ЕС выделяет Украине почти 700 тыс. доз вакцины против COVID-19

Европейская комиссия выделяет третьим странам, в том числе Украине, новые дозы вакцины против коронавируса.

Как сказано в пресс-релизе, распространенном в четверг в Брюсселе, "после новых предложений помощи нуждающимся странам от государств-членов ЕС Комиссия поддержала обмен более 3 млн вакцин против COVID-19 со странами за пределами ЕС через Европейский механизм гражданской защиты".

Из указанного количества Украине направлено 500 тыс. доз из Дании, 100 тыс. 800 доз - из Румынии.

Среди других стран указаны Албания, Бутан, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Тайвань и Тунис.

Кроме того, Комиссия взяла на себя координацию и оплату до 75% затрат на транспортировку помощи.

Теги: #ес #вакцина #украина
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