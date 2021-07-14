Кабмин назначил Самофалова врио главы НСЗУ

Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья (НСЗУ), сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Телеграм-канале.

"Кабмин возложил временное исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины на Самофалова Дмитрия Александровича", - написал он.

Ранее Самофалов был директором южного межрегионального департамента НСЗУ, после чего правительство уполномочило его временно исполнять обязанности замглавы НСЗУ.