Медицина

14:28 14.07.2021

Кабмин назначил Самофалова врио главы НСЗУ

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Кабмин назначил Самофалова врио главы НСЗУ

Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья (НСЗУ), сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Телеграм-канале.

"Кабмин возложил временное исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины на Самофалова Дмитрия Александровича", - написал он.

Ранее Самофалов был директором южного межрегионального департамента НСЗУ, после чего правительство уполномочило его временно исполнять обязанности замглавы НСЗУ.

Теги: #нсзу #кадры
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