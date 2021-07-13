Медицина

17:14 13.07.2021

В Украине впервые одновременно провели трансплантацию почек двум детям от посмертного донора

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В Украине впервые одновременно провели трансплантацию почек двум детям от посмертного донора

В Украине 12 июля впервые одновременно провели трансплантацию почек двум детям от посмертного донора, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, также при участии команды Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова провели трансплантацию сердца взрослому пациенту.

Трансплантация стала возможной после согласия родственников на пожертвования органов донора, умершего в Ривненской центральной городской больнице. После получения согласия родственников Единая государственная информационная система трансплантации определила пары донор-реципиент и начались дополнительные исследования для подтверждения иммунологической совместимости.

Теги: #донор #трансплантация #минздрав
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