Украинские апелляционные суды за последние 3 года рассмотрели 281 дело по искам пациентов к клиникам – юрист

Украинские суды апелляционной инстанции за последние три года рассмотрели 281 дело по искам пациентов к клиникам, сообщил партнер юридической компании ILF Алексей Харитонов.

"К сожалению, значительная часть пациентов не доходит к каждому последующему звену судебной системы. Причиной этому может служить, в частности, низкий уровень правовой культуры пациентов, отсутствие социальной рекламы, которая бы разъясняла, куда можно обратиться за защитой прав пациента. Влияют на статистику и недостаточно волевые качества отдельных людей по осуществлению судебной защиты своих прав, что может быть связано, например, с тяжелым течением заболевания", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по словам юриста, среди пациентов распространен страх перед возможным разглашением информации о диагнозе, а также сомнения в результативности обращения в суд. "Пострадавшие не желают ввязываться в судебные тяжбы, тратить на это собственное время и деньги, а потому в большинстве случаев врачебные ошибки сходят с рук", - сказал он.

Харитонов также отметил проблему сложности сбора доказательств в делах о возможных врачебных ошибках и отсутствие независимой экспертизы.

"В Украине действует негласный принцип, согласно которому врач покрывает другого врача, так же как и руководители медицинских учреждений - своих подчиненных: переписывается документация, фальсифицируются данные в медицинских карточках, уничтожаются доказательства. Часто пациентам отказывают в предоставлении копий выписок из медицинской карты с указанием диагноза, результатами анализов и обследований, а также и самой карточки. Соответственно, с такой доказательной базой выиграть дело очень сложно", - сказал он.

При этом юрист отметил важность судебно-медицинской экспертизы, которая, как показывает практика, проводилась в 68,4% выигранных в пользу пациентов дел.

Вместе с тем Харитонов отметил: экспертиза подчиняется и финансируется Минздравом, "это делает Украину единственной в Европе, где нет независимой медицинской экспертизы".

"Следствием этого нередко становятся необъективные выводы экспертов, которые покрывают коллег. Изменить этот факт пациенты не способны, это вопрос скорее на уровне Кабмина", - сказал он.

При этом Харитонов подчеркнул преимущество гражданского судопроизводства в сфере т.н. "медицинских дел" над уголовным. "Пациент скорее предпочтет защищать свои права в суде гражданской юрисдикции, чем искать правду в рамках расследования уголовного дела, ведь его интерес заключается, прежде всего, не в том, чтобы посадить врача, а в получении возмещения", - сказал он.

По данным юриста, за период 2019-2021 гг. по ст. 140 ("ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником") было вынесено всего шесть приговоров: в пяти случаях - обвинительный, в одном - оправдательный.

"В основном судами первой инстанции назначалось наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком на два года и назначалось дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на определенный срок. Это опять же связано с тем, что люди собирают некачественную доказательную базу из-за отсутствия независимой экспертизы и подделки документов", - констатировал он.

Харитонов также обратил внимание на то, что, согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, около 80% исков подаются против врачей специальностей "хирургия", "акушерство и гинекология", "неонатология". Следует отметить, что 64,02% дел о возмещении врачами ущерба в крупном размере были связаны с нарушениями врачами хирургического профиля (в т.ч. дела с участием анестезиологов и реаниматологов).

"Это объясняется тем, что при предоставлении подобного рода помощи наблюдается повышенный риск нанести пациенту вред. К тому же иногда врач может думать, что идет на оправданный риск, который себя не оправдывает", - сказал он.

По данным Харитонова, среди причин врачебных ошибок в 20-22% случаев было недостаточное обследование пациента, в 16% - невнимательное изучение медицинской карточки, в 6% - неправильное толкование результатов лабораторных анализов.

При этом среди причин отказа в удовлетворении исков превалировал неполный состав гражданского правонарушения (42,11%), отсутствие в действиях медработников нарушений норм и правил оказания медицинской помощи (42,11%).

Юрист также обратил внимание на проблему корректного определения суммы иска.

Так, за период с 2019 по 2021 гг. в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют какие-либо приговоры за неоказание медработником помощи больному. Наиболее распространенными основаниями предъявления иска является наличие материальной и/или морального вреда вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, приведшего к повреждению здоровья, потере трудоспособности или смерти пациента. Встречается и нарушение врачами этических норм.

К материальному (имущественному) вреду пациенты обычно относят, в частности, расходы на медикаменты, дополнительное оперативное вмешательство, обращение к другим специалистам и т.п. Суммы, материального ущерба, которые просят возместить пациенты, колеблются от 2 тыс. грн до 400 тыс. грн.

При этом моральный вред пациенты обосновывают негативными изменениями в жизни, переживанием физических неудобств, психологическим дискомфортом из-за переживаний о будущем состояния здоровья, вынужденной сменой привычного образа жизни. Моральный ущерб пациенты оценивают в сумму от 2 тыс. грн до 500 тыс. грн.

По словам юриста, судьи по-разному решают вопрос о возмещении морального вреда.

"В целом тенденция такова: пациент просит возместить слишком большую, с точки зрения суда, сумму (например, 500 тыс. грн), поэтому иск удовлетворяется частично (пациент получает в 10 раз меньше). Это свидетельствует о наличии проблемы с тем, что пациент не может реально оценить или доказать, что ему был причинен моральный вред именно на эти 500 тыс. грн, которые он просит", - сказал Харитонов.

По мнению юриста, это связано с отсутствием определенных процедур расчета такой суммы и перечня доказательств, которые должны были быть обоснованием для определения суммы иска.

Комментируя перспективы рассмотрения медицинских дел, Харитонов соообщил, что количество споров "пациент-врач" не возрастает. Это связано, прежде всего, с неосведомленностью пациентов в этих вопросах и отсутствием культуры общения между пациентами и врачами. Вместе с тем объективной причиной того, что количество таких дел не растет, можно считать перегруженность судей, которым приходится рассматривать "медицинские" дела.

Харитонов считает маловероятным взыскание возмещения с медицинского учреждения в будущем, "поэтому неизбежно будет происходить поиск новых путей решения "медицинских" споров".

"Скорее всего, судебная практика предложит свои механизмы компенсации причиненного вреда. Не вызовет удивления, если вскоре одной из сторон станет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) как лицо, которое распоряжается средствами и должно гарантировать качество услуг учреждения", - прогнозирует юрист.