Медицина

12:44 13.07.2021

В Киеве с 16 июля лиц старше 60 лет начнут прививать вакциной производства Pfizer – КГГА

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В Киеве с 16 июля лиц старше 60 лет начнут прививать вакциной производства Pfizer – КГГА

В Центре вакцинации против COVID-19 в Киеве с пятницы, 16 июля, лиц в возрасте старше 60 лет по желанию будут прививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в соцсети Facebook.

"Кроме вакцины производства Pfizer, для людей 60+ остается доступной и CoronaVac производства Sinovac", - сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

Запись на вакцинацию уже открыта в системе Helsi.me.

"Большая просьба к киевлянам: донесите эту информацию до своих старших родственников. В случае необходимости - помогите им записаться, ведь не все пожилые люди "дружат" с гаджетами. Также неплохо будет, если вы зарегистрируетесь на прививку и сами: с одной стороны, сопровождать на вакцинацию близкого человека, а с другой - также получите защиту от COVID-19. Однако напоминаю: в Центре вакцинации против COVID-19 лиц моложе 60 лет человек прививают вакциной CoronaVac", - отметила Гинзбург.

 

Теги: #киев #вакцинация #кгга
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