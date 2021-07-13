Медицина

10:45 13.07.2021

Минздрав призвал парламент принять законопроект о легализации медицинского каннабиса

1 мин читать
Минздрав призвал парламент принять законопроект о легализации медицинского каннабиса

Министерство здравоохранения призвало парламент принять законопроект, предоставляющий больным доступ к медицинскому каннабису и регулирующий его оборот, сообщило ведомство в Facebook.

"Легализация каннабиса в медицинских целях – это, в первую очередь, медицинский вопрос, а не политический! На кону решения вопроса уменьшение боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - прокомментировал замминистра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

В министерстве отмечают, что каннабис эффективен при лечении более 50 патологических состояний.

 

Теги: #канабис #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 13.07.2021
Закон о медицинском каннабисе обеспечит лекарствами более 2 млн больных - Рудик

Закон о медицинском каннабисе обеспечит лекарствами более 2 млн больных - Рудик

13:20 12.07.2021
В "Слуге народа" планирует поддержать законопроект о легализации медканнабиса 200 голосами

В "Слуге народа" планирует поддержать законопроект о легализации медканнабиса 200 голосами

12:10 12.07.2021
Минздрав Украины начал использование вакцины Pfizer в центрах массовой вакцинации

Минздрав Украины начал использование вакцины Pfizer в центрах массовой вакцинации

13:38 09.07.2021
Строительство нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдета" реально завершить в 2021г – Ляшко

Строительство нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдета" реально завершить в 2021г – Ляшко

17:56 07.07.2021
Использование услуг закупщика Crown Agents позволило украинскому Минздраву за 5 лет сэкономить более $62 млн – исследование

Использование услуг закупщика Crown Agents позволило украинскому Минздраву за 5 лет сэкономить более $62 млн – исследование

09:24 03.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 94,5 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 94,5 тыс. человек – Минздрав

10:40 02.07.2021
В Украине от коронавируса привили уже более 2 млн человек - Минздрав

В Украине от коронавируса привили уже более 2 млн человек - Минздрав

01:07 02.07.2021
Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

00:50 02.07.2021
Госэкоинспекция и Минздрав усилят контроль за обращение с медотходами

Госэкоинспекция и Минздрав усилят контроль за обращение с медотходами

16:18 30.06.2021
Все официальные институции заявили о поддержке легализации в Украине медканабиса, против могут быть только участники нелегального рынка

Все официальные институции заявили о поддержке легализации в Украине медканабиса, против могут быть только участники нелегального рынка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав Украины начал использование вакцины Pfizer в центрах массовой вакцинации

Украина зарегистрировала однодозовую вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson&Johnson

Кабмин утвердил порядок выдачи и использования COVID-сертификата

Центры контроля и профилактики заболеваний заработают во всех регионах Украины с 1 июля

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

"Трансперенси Интернешнл Украина" требует прозрачности закупок оборудования для "Охматдита"

Цена закупки вакцины от COVID-19 позволит обеспечить достаточное количество населения – глава представительства Crown Agents

Перечень ковидных вакцин в Украине может расшириться после увеличения количества производственных площадок в мире

Закупщик Crown Agents уже завез в Украину более 600 тыс. доз закупленной за средства госбюджета вакцины Pfizer

Частная клиника "Верум Эксперт" предоставила свои ресурсы для работы мобильных бригад по вакцинации от COVID-19

Медицинские коворкинги находятся в более выигрышной позиции с точки зрения налогообложения, чем частные клиники – мнение

Медсеть "Добробут" сохраняет цель создать университетскую клинику

Кабмин вернул закупку "скорых" ГП "Медзакупки Украины"

Кабмин увеличил тарифы и расширил перечень услуг по трансплантации

Фармацевтическая отрасль в Украине должна регулироваться соответствующей госстратегией - ЕБА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА