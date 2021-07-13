Минздрав призвал парламент принять законопроект о легализации медицинского каннабиса

Министерство здравоохранения призвало парламент принять законопроект, предоставляющий больным доступ к медицинскому каннабису и регулирующий его оборот, сообщило ведомство в Facebook.

"Легализация каннабиса в медицинских целях – это, в первую очередь, медицинский вопрос, а не политический! На кону решения вопроса уменьшение боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - прокомментировал замминистра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

В министерстве отмечают, что каннабис эффективен при лечении более 50 патологических состояний.