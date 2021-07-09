Медицина

17:44 09.07.2021

Частная клиника "Верум Эксперт" предоставила свои ресурсы для работы мобильных бригад по вакцинации от COVID-19

3 мин читать
Частная клиника "Верум Эксперт" предоставила свои ресурсы для работы мобильных бригад по вакцинации от COVID-19

Частная клиника "Верум Эксперт" безвозмездно предоставила свои ресурсы для работы государственных мобильных бригад по вакцинации от COVID-19, вакцинацию в клинике проводила выездная мобильная бригада.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Верум Эксперт", комментируя распространенную рядом СМИ информацию о коммерческой вакцинации в указанной кинике вакциной Pfizer, "Верум Эксперт" безвозмездно предоставила свои ресурсы в виде оснащенных кабинетов приема, манипуляционных, зарезервированных помещений интенсивной терапии на случай реакции пациентов на введение препаратов, а также колл-центр и рецепцию для работы государственной выездной мобильной бригады вакцинации.

"Клиника не проводила вакцинацию, которую проводит мобильная выездная бригада вакцинации и контролирует процесс ревакцинации", - отметили в ней.

В "Верум Эксперт" подчеркнули, что участие клиники в вакцинации от COVID-19 осуществлялось "на основе государственной программы вакцинации населения от COVID-19 на территории Украины, условия проведения прививочной компании регулируются Минздравом".

В клинике также отметили, что мобильная бригада, работавшая на территории клиники, проводила вакцинацию вакциной Pfizer с соблюдением всех необходимых холодовых цепочек при транспортировке.

Кроме того, отмечается, что мобильная выездная бригада вакцинации вакцинировала сотрудников медицинского центра и пациентов клиники, у которых не было противопоказаний.

"Еще раз подчеркиваем: вакцинацию от COVID-19 наше медучреждение не проводит. Вакцинацию проводит мобильная выездная бригада вакцинации и ревакцинации на территории подготовленных помещений. Кроме того, клиника подготовилась к возможным осложнениям после вакцинации, выделив манипуляционный кабинет и специалистов", - подчеркнули в "Верум Эксперт".

Как сообщалось, в среду Министерство здравоохранения сообщило, что инициирует служебное расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одной из частных клиник Киева. При этом ряд СМИ опубликовал ссылки на сообщения пользователей социальных сетей, которые публиковали фотографии своей вакцинации вакциной Pfizer с упоминанием столичной клиники Verum Expert Clinic.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, в свою очередь, заявил: "Торговать вакцинами сегодня – значит, подвергать смертельной опасности тех, кому была нужна именно эта доза". При этом он подчеркнул, что Минздрав наращивает инфраструктуру и привлекает к вакцинации частные медучреждения и врачей-ФЛП. Частные клиники могут сформировать пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинировать граждан в разных регионах страны, заключив контракты с НСЗУ. В соответствии с этим они получают те или иные виды вакцин для работы.

В настоящее время в пунктах и центрах вакцинации доступны вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Вакцина Comirnaty / Pfizer-BioNTech, по информации Минздрава, доступна для иммунизации только силами мобильных бригад. Этой вакциной прививают некоторые группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре МОЗ.

ООО " "Клиника Верум эксперт" (Киев) осуществляет деятельность, в сфере, в частности, общей и специализированной медицинской практики, медицинских учреждений.

Учредителями компании по данным госреестра выступают Наталия Ковтун и инвестфонд "Комфорт Инвест" (Киев).

Теги: #вакцинация #клиника #верум_эксперт #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:39 09.07.2021
Более 109 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки – Минздрав

Более 109 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки – Минздрав

08:16 09.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 885 человек, 12 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 885 человек, 12 летальных случаев – Минздрав

16:05 08.07.2021
В правительственные учреждения ОАЭ будут пускать только вакцинированных от COVID-19

В правительственные учреждения ОАЭ будут пускать только вакцинированных от COVID-19

08:17 08.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 617 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 872 человека, 23 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 617 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 872 человека, 23 летальных случая

20:55 07.07.2021
В ВОЗ призывают к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений

В ВОЗ призывают к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений

19:44 07.07.2021
В Украине работают почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса – ЦОЗ

В Украине работают почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса – ЦОЗ

17:11 07.07.2021
Сертификат о вакцинации требуются при въезде в 9 популярных среди украинских туристов стран

Сертификат о вакцинации требуются при въезде в 9 популярных среди украинских туристов стран

16:58 07.07.2021
Минздрав инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Минздрав инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech

15:42 07.07.2021
“Моя Мебель” объявила о распродаже всей мебели в связи с пандемией коронавируса

“Моя Мебель” объявила о распродаже всей мебели в связи с пандемией коронавируса

11:35 07.07.2021
В Украине работает 197 центров вакцинации против COVID-19

В Украине работает 197 центров вакцинации против COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина зарегистрировала однодозовую вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson&Johnson

Кабмин утвердил порядок выдачи и использования COVID-сертификата

Центры контроля и профилактики заболеваний заработают во всех регионах Украины с 1 июля

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины от COVID-19

В Украине началась вакцинация от COVID-19 организованных коллективов

ПОСЛЕДНЕЕ

Строительство нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдета" реально завершить в 2021г – Ляшко

Медицинские коворкинги находятся в более выигрышной позиции с точки зрения налогообложения, чем частные клиники – мнение

Медсеть "Добробут" сохраняет цель создать университетскую клинику

Кабмин вернул закупку "скорых" ГП "Медзакупки Украины"

Кабмин увеличил тарифы и расширил перечень услуг по трансплантации

Фармацевтическая отрасль в Украине должна регулироваться соответствующей госстратегией - ЕБА

Использование услуг закупщика Crown Agents позволило украинскому Минздраву за 5 лет сэкономить более $62 млн – исследование

В первом полугодии в Украине проведено 126 трансплантаций, в том числе 11 трансплантаций сердца

В Днепре по программе "Большое Строительство" отремонтировали приемное отделение больницы им. Мечникова

Медгруппа "Адонис" запустила собственную службу скорой помощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА