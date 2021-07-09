Частная клиника "Верум Эксперт" предоставила свои ресурсы для работы мобильных бригад по вакцинации от COVID-19

Частная клиника "Верум Эксперт" безвозмездно предоставила свои ресурсы для работы государственных мобильных бригад по вакцинации от COVID-19, вакцинацию в клинике проводила выездная мобильная бригада.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Верум Эксперт", комментируя распространенную рядом СМИ информацию о коммерческой вакцинации в указанной кинике вакциной Pfizer, "Верум Эксперт" безвозмездно предоставила свои ресурсы в виде оснащенных кабинетов приема, манипуляционных, зарезервированных помещений интенсивной терапии на случай реакции пациентов на введение препаратов, а также колл-центр и рецепцию для работы государственной выездной мобильной бригады вакцинации.

"Клиника не проводила вакцинацию, которую проводит мобильная выездная бригада вакцинации и контролирует процесс ревакцинации", - отметили в ней.

В "Верум Эксперт" подчеркнули, что участие клиники в вакцинации от COVID-19 осуществлялось "на основе государственной программы вакцинации населения от COVID-19 на территории Украины, условия проведения прививочной компании регулируются Минздравом".

В клинике также отметили, что мобильная бригада, работавшая на территории клиники, проводила вакцинацию вакциной Pfizer с соблюдением всех необходимых холодовых цепочек при транспортировке.

Кроме того, отмечается, что мобильная выездная бригада вакцинации вакцинировала сотрудников медицинского центра и пациентов клиники, у которых не было противопоказаний.

"Еще раз подчеркиваем: вакцинацию от COVID-19 наше медучреждение не проводит. Вакцинацию проводит мобильная выездная бригада вакцинации и ревакцинации на территории подготовленных помещений. Кроме того, клиника подготовилась к возможным осложнениям после вакцинации, выделив манипуляционный кабинет и специалистов", - подчеркнули в "Верум Эксперт".

Как сообщалось, в среду Министерство здравоохранения сообщило, что инициирует служебное расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одной из частных клиник Киева. При этом ряд СМИ опубликовал ссылки на сообщения пользователей социальных сетей, которые публиковали фотографии своей вакцинации вакциной Pfizer с упоминанием столичной клиники Verum Expert Clinic.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, в свою очередь, заявил: "Торговать вакцинами сегодня – значит, подвергать смертельной опасности тех, кому была нужна именно эта доза". При этом он подчеркнул, что Минздрав наращивает инфраструктуру и привлекает к вакцинации частные медучреждения и врачей-ФЛП. Частные клиники могут сформировать пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинировать граждан в разных регионах страны, заключив контракты с НСЗУ. В соответствии с этим они получают те или иные виды вакцин для работы.

В настоящее время в пунктах и центрах вакцинации доступны вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Вакцина Comirnaty / Pfizer-BioNTech, по информации Минздрава, доступна для иммунизации только силами мобильных бригад. Этой вакциной прививают некоторые группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре МОЗ.

ООО " "Клиника Верум эксперт" (Киев) осуществляет деятельность, в сфере, в частности, общей и специализированной медицинской практики, медицинских учреждений.

Учредителями компании по данным госреестра выступают Наталия Ковтун и инвестфонд "Комфорт Инвест" (Киев).