Строительство нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдета" реально завершить в 2021г – Ляшко

Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев) можно реально завершить в 2021 году, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"При запуске нового корпуса "Охматдет" увеличит свою мощность: в нем смогут лечить более 32 тыс. пациентов, проводить более 18 тыс. сложных операций в год, в частности более 100 трансплантаций костного мозга. Проект реально завершить в 2021 году", - сказал он в ходе заседания комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования в пятницу.

По словам Ляшко, строительство нового лечебно-диагностического корпуса и его техоборудование включены в перечень мероприятий по подготовке празднования 30-й годовщины независимости Украины и перед Минздравом стоит вызов, чтобы корпус был дооборудован до 24 августа.

Ляшко подчеркнул, что закупку оборудования для комплекса планируется провести по переговорной процедуре.

К настоящему времени проект строительства реализован на 95%.

"На сегодня из выделенной суммы средств инвестиционного проекта (1,2 млрд грн) фактически использовано 68 млн, заключены договора на сумму 202 млн, объявлены торги в системе ProZorro на сумму 962 млн грн. Однако существуют некоторые риски относительно полного введения в эксплуатацию этого корпуса. В частности, Антимонопольный комитет Украины блокирует процедуры закупок на сумму 293 млн грн, что делает невозможной закупку мониторов для пациентов. 14 процедур на сумму 220 мл грн не состоялись",- добавил министр.